«Лена была лишь идейным вдохновителем»: муж Блиновской покинул зону СВО, чтобы обвинить в суде подругу жены

Елена Блиновская и Алексей Блиновский (Фото: соцсети)
В Савеловском суде проходит заседание по делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. В этот раз в суд пришли не только родители «королевы марафонов», но и ее супруг Алексей.
Выступление Алексея Блиновского было после двух новых свидетелей. По словам мужа «королевы марафонов», ни он, ни Елена не планировали заниматься мошенничеством и уклоняться от уплаты налогов.
Потом появилась подруга Блиновской — Лилия Орленко, помогавшая отвечать на вопросы в чате. Елена лишь занималась созданием продукта, записывала лекции. В момент когда был «создан костяк команды», то все процессы уже были налажены. В 2017 году Алексей начал работать над своими проектами, и супруги назначили Орленко руководителем. Мужчина следил, давал советы, но со временем стал отдаляться.
Елена Блиновская и Алексей Блиновский (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)
Супруг «королевы марафонов» сказал, что Елена и не подозревала о махинациях, развернувшихся вокруг ее продукта. Чтобы вступиться за возлюбленную, Алексей даже приехал из зоны спецоперации, куда отправился в сентябре 2024-го.
Алексей уточнил, что под руководством Лили привлекались люди, создававшие фирмы. Сам Блиновский не интересовался, на кого оформлялись фирмы.
Блиновский поделился, что через некоторое время с Орленко начались конфликты, поскольку она не отвечала на вопросы и дистанцировалась.
Блиновский рассказал, что его супруга сильно поссорилась с Лилией, из-за чего последнюю в 2022 году отстранили от работы.
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)
Алексей уверяет, что Лилия может доставлять неприятности из-за того, что ее отстранили. Он говорит, что у женщины были все основания клеветать на «королеву марафонов».
Все имущество супругов арестовали, часть недвижимость продали для погашения долга.
Блиновский уточнил, что в их собственности находится много земельных участков: в Крыму, в Ярославской и Костромской областях.
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«В 2015 или 2016 году, после рождения близнецов, Лена очень увлеклась психологией и начала развивать соцсети. В какой-то момент ее зацепил тренинг личностного роста, и она придумала марафон желаний. Изначально проводила для близкого круга, но постепенно стала продвигать его в соцсетях. Я скептически относился, пока не попробовал сам. Видел, как жене со временем становилось тяжело из-за потока, когда она уже не справлялась, я подключился. Сначала просто помогал отвечать, потом занимался рекламой и продвижением, поиском работников и всеми делами — вплоть до технического сопровождения марафонов», — рассказал мужчина.
Потом появилась подруга Блиновской — Лилия Орленко, помогавшая отвечать на вопросы в чате. Елена лишь занималась созданием продукта, записывала лекции. В момент когда был «создан костяк команды», то все процессы уже были налажены. В 2017 году Алексей начал работать над своими проектами, и супруги назначили Орленко руководителем. Мужчина следил, давал советы, но со временем стал отдаляться.
«Лиля уже собирала под себя команду. Когда стало больше продуктов, было высказано предложение оформлять каждый марафон на отдельное юрлицо. Нам это упрощало учет. Это все были отдельные продукты. Никакого умысла уклоняться и не платить налоги не было. Мы все контролировали», — поделился Алексей.
Елена Блиновская и Алексей Блиновский (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)
Супруг «королевы марафонов» сказал, что Елена и не подозревала о махинациях, развернувшихся вокруг ее продукта. Чтобы вступиться за возлюбленную, Алексей даже приехал из зоны спецоперации, куда отправился в сентябре 2024-го.
«Я постепенно выходил из того, что происходило вокруг марафонов (у меня порядка 8-9 собственных проектов было)», — подчеркнул Блиновский.
Алексей уточнил, что под руководством Лили привлекались люди, создававшие фирмы. Сам Блиновский не интересовался, на кого оформлялись фирмы.
«В 2018 году была встреча с моим юристом, на которой он сказал, что объемы бизнеса большие, надо начать платить НДС. Лена была лишь идейный вдохновитель и автор всех курсов, а сервисные компании уже обслуживали марафоны», — добавил Алексей.
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Блиновский поделился, что через некоторое время с Орленко начались конфликты, поскольку она не отвечала на вопросы и дистанцировалась.
«Например, устроила своего супруга работать на самую простую должность, но начислила ему максимальную зарплату и бонусы, а он не работал. Из-за этого на других сотрудников сваливалась работа. Его в итоге уволили», — отметил Алексей.
Блиновский рассказал, что его супруга сильно поссорилась с Лилией, из-за чего последнюю в 2022 году отстранили от работы.
«У женщин был приватный строгий разговор. После этого все разошлись в разные стороны, Лиля полностью ушла из всех проектов», — уточнил муж Елены.
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына)
Алексей уверяет, что Лилия может доставлять неприятности из-за того, что ее отстранили. Он говорит, что у женщины были все основания клеветать на «королеву марафонов».
«Лиля как руководитель несет такую же ответственность за произошедшее, она занималась кадровыми вопросами, получала дивиденды», — рассказал Алексей судье.
Все имущество супругов арестовали, часть недвижимость продали для погашения долга.
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Блиновский уточнил, что в их собственности находится много земельных участков: в Крыму, в Ярославской и Костромской областях.
«Квартиры покупали в Москве. На Елену оформлено два транспортных средства, на меня одно, на организацию еще три. Все это приобретено на прибыль от марафонов», — отметил Алексей.
Юстиция просит оставить Елену Блиновскую под стражей до мая 2025 года. После перерыва станет ясно, какое решение примет суд, станет известно.
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Елене Блиновской продлили арест ещё на три месяца
Ольга Енгалычева