Елене Блиновской не хватит всего её имущества для погашения задолженности

Елена Блиновская (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Елене Блиновской не хватит всего имущества для погашения долга, сумма которого вновь стала превышать один миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что помимо основного долга в размере 587 миллионов рублей «королеве марафонов» накапали пени в 350 миллионов рублей, а также штраф в размере 226 миллионов рублей. В общей сложности Блиновская должна выплатить примерно 1 168 000 000 рублей.
Сумма достигла таких размеров после того, как суд включил Елену в перечень кредиторов Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ранее сообщалось, что за время пребывания в СИЗО Блиновская внесла в налоговую свыше 330 миллионов рублей. В какой-то момент общий долг сократился до 587,6 миллионов рублей, но 17 декабря налоговая актуализировала задолженность.
Также сообщается, что всё имущество блогера в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили Bentley и Lamborghini арестованы.
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Сумма достигла таких размеров после того, как суд включил Елену в перечень кредиторов Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ранее сообщалось, что за время пребывания в СИЗО Блиновская внесла в налоговую свыше 330 миллионов рублей. В какой-то момент общий долг сократился до 587,6 миллионов рублей, но 17 декабря налоговая актуализировала задолженность.
Также сообщается, что всё имущество блогера в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили Bentley и Lamborghini арестованы.
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Анастасия Чинкова