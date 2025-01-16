Юрист Блиновской уверяет, что ФНС насчитала ей по ошибке 350 миллионов рублей лишних налогов

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Юрист блогера Елены Блиновской Иван Морозов в ходе заседания в Савеловском суде Москвы заявил, что налоговая служба по ошибке насчитала ей порядка 350 миллионов рублей лишних налогов. Об этом сообщает ТАСС.
В четверг состоялось судебное заседание по делу Елены Блиновской о неуплате налогов и незаконном обороте денежных средств. «Королева марафонов» полностью признала вину. В зале суда впервые присутствовал её муж Алексей Блиновский, который специально для этого прибыл из зоны СВО.
Морозова допросили в качестве свидетеля. Он заявил, что ФНС допустила несколько ошибок при определении суммы задолженности Блиновской. В частности, ряд платежей, включённых в список недоимок, был проведён лицами, проживающими за пределами России и не являющимися российскими налоговыми резидентами. Были допущены и другие нарушения. После общих подсчётов сумма лишних налогов, насчитанных Блиновской, составила 300-350 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова