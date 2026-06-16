ИКИ РАН: солнечная активность может скоро уйти «в ноль»
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что солнечная активность остается слегка повышенной, но в ближайшее время может уйти «в ноль». Об этом пишет РИА Новости.
Ученые отметили, что Солнце входит в «традиционную летнюю спячку». На ситуацию влияет и общий спад солнечного цикла. Сейчас вспышечную активность поддерживает только группа пятен 4465.
По оценке специалистов, при небольших размерах эта область получила почти высший класс магнитной сложности Beta-Gamma. Однако ее скромные габариты указывают на скорое истощение энергии. После этого, как считают в лаборатории, все параметры солнечной активности уйдут «в ноль». На Солнце видна и пара крупных протуберанцев. Если они оторвутся, ученые ожидают красивые кадры. Опасности для Земли эти структуры не несут.
Геомагнитная активность, по словам специалистов, сейчас остается исключительно низкой. Прогноз на месяц обещает «30 зеленых дней», хотя в лаборатории допускают, что за это время что-то все же может произойти. Когда именно это случится и что именно произойдет, ученые пока не прогнозируют.
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