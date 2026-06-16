ИКИ РАН: солнечная активность может скоро уйти «в ноль»

16 июня 2026, 09:36

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В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что солнечная активность остается слегка повышенной, но в ближайшее время может уйти «в ноль». Об этом пишет РИА Новости.