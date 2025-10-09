Мособлдума установила в Подмосковье новый праздник – День многодетной семьи
В Подмосковье будут отмечать новый праздник – День многодетной семьи. Соответствующий закон приняли в окончательном чтении депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Эта инициатива направлена на поддержку многодетных семей, укрепление института семьи и пропаганду традиционных семейных ценностей», пояснил в ходе заседания председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Праздник будут ежегодно отмечать 11 октября, когда православная церковь чтит память родителей преподобного Сергия Радонежского – Кирилла и Марии.
«Сейчас, когда вопросы демографии в приоритете, когда мы говорим о поддержке семей, рождаемости, о том, чтобы в нашей стране было как можно больше детей, именно многодетные семьи становятся настоящим оплотом этой тенденции. День многодетной семьи станет поводом для чествований, встреч и благодарностей», – отметил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что новый праздник не будет выходным днём, но он призван подчеркнуть, что выбор многодетных семей уважают, а их подвиг замечают.