Российский депутат пересел на Lada Vesta и назвал её проблемой для демографии
Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский поделился своим мнением о российском автомобиле Lada Vesta, отметив, что только после личного опыта поездок понял, какие проблемы есть у продукции «АвтоВАЗа». Видео с пресс-конференции, посвящённой законодательным изменениям в сфере такси, опубликовал Telegram-канал Daily Storm.
Депутат рассказал, что в Госдуме перешли на использование автомобилей Lada Vesta, поэтому и ему пришлось сесть за руль отечественной машины. Среди главных недостатков Лисовский выделил низкий потолок, из-за которого он регулярно ударяется головой. Однако основной проблемой он назвал небольшой размер автомобиля, который, по его мнению, не подходит для семей с детьми.
«Мы говорим о демографии, а вот семья – папа, мама и двое детей – туда уже не влезет при всём желании. Просто некуда посадить», – подчеркнул Лисовский.Кроме того, по его словам, из-за ограниченного объёма машины она непригодна для такси. В частности, закон обязывает перевозить детское кресло, но если поставить его в багажник, туда уже не помещается чемодан клиента.
В связи с этим Лисовский предложил «АвтоВАЗу» разработать специальный вместительный «семейный» автомобиль для такси, вместо того чтобы пытаться протолкнуть уже имеющиеся модели.
Ранее участники рынка таксомоторных перевозок и эксперты неоднократно критиковали планы правительства по локализации такси на базе автомобилей Lada. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что продукция «АвтоВАЗа» приносит бизнесу убытки.
В то же время «АвтоВАЗ» заявил о готовности увеличить производство текущих моделей, чтобы удовлетворить ожидающийся спрос со стороны таксопарков.