Российский депутат пересел на Lada Vesta и назвал её проблемой для демографии

07 октября 2025, 14:16

Депутат Госдумы Лисовский: автомобили Lada Vesta стали проблемой для демографии

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский поделился своим мнением о российском автомобиле Lada Vesta, отметив, что только после личного опыта поездок понял, какие проблемы есть у продукции «АвтоВАЗа». Видео с пресс-конференции, посвящённой законодательным изменениям в сфере такси, опубликовал Telegram-канал Daily Storm.





Депутат рассказал, что в Госдуме перешли на использование автомобилей Lada Vesta, поэтому и ему пришлось сесть за руль отечественной машины. Среди главных недостатков Лисовский выделил низкий потолок, из-за которого он регулярно ударяется головой. Однако основной проблемой он назвал небольшой размер автомобиля, который, по его мнению, не подходит для семей с детьми.





«Мы говорим о демографии, а вот семья – папа, мама и двое детей – туда уже не влезет при всём желании. Просто некуда посадить», – подчеркнул Лисовский.