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Президент России Владимир Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с последователями Власова, сообщает ТАСС.
«Чем они закончили, хорошо известно», отметил российский лидер, напомнив, что в России нет смертной казни, но, по его словам, с предателями РДК всегда обращаются так, как будто они вооружены. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.
Путин добавил, что в общей сложности четыре группы предателей, таких как РДК, насчитывают 25 000 человек. По его словам, их бросают в «мясные штурмы». В то же время глава государства заявил, что потери членов РДК и других подобных легионов в результате недавнего нападения составили 800 человек.
Ранее сообщалось, что ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ вторгнуться на российскую территорию.
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Путин добавил, что в общей сложности четыре группы предателей, таких как РДК, насчитывают 25 000 человек. По его словам, их бросают в «мясные штурмы». В то же время глава государства заявил, что потери членов РДК и других подобных легионов в результате недавнего нападения составили 800 человек.
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Александр Климов