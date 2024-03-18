«Поздравляю всех врагов России»: Медведев о победе Путина на выборах

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Первый заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев поздравил врагов России с победой Владимира Путина на президентских выборах в России в своем аккаунте в X.
Медведев также поблагодарил своих друзей за поддержку.
Первый заместитель председателя Совета Безопасности назвал саму победу Путина блестящей.
На сегодняшний день обработано 50% протоколов, сообщает ТАСС, ссылаясь на ЦИК. Действующий глава государства набирает 87,34 процента голосов.
Итоговый результат должен стать рекордом новейшей истории России. В 2018 году Путин набрал 75,69 процента голосов избирателей.
Ранее Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Путина на выборах.
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После обработки более 60% протоколов Путин побеждает в первом туре
Первый заместитель председателя Совета Безопасности назвал саму победу Путина блестящей.
Итоговый результат должен стать рекордом новейшей истории России. В 2018 году Путин набрал 75,69 процента голосов избирателей.
Ранее Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Путина на выборах.
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Соперники Путина признали его победу на выборах
Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах президента России в СИЗО Москвы
После обработки более 60% протоколов Путин побеждает в первом туре
Александр Климов