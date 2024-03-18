Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент Владимир Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного, передает ТАСС.
«За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах», – сказал президент.
По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин охарактеризовал его смерть как печальное событие.
Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.
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Александр Климов