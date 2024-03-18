Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО и переговорах с Украиной

Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО и переговорах с Украиной

18 марта 2024, 00:31
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Инициатива в зоне специальной военной операции на Украине полностью принадлежит Вооружённым силам РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед своими сторонниками в ночь выборов в предвыборном штабе в Гостином дворе. По его словам, продвижение идёт ежедневно.
Отвечая на вопрос одного из корреспондентов о возможности присоединения к России Харьковской области в связи с атаками на приграничные регионы РФ, Владимир Путин не исключил ситуации, при которой российские власти будут вынуждены «создать определенную санитарную зону, на территории, подчиненной киевскому режиму».

Рассказал президент и о своем отношении к так называемым «мясным штурмам», применяемым украинской армией в зоне СВО. По словам Путина, если противнику нравится «мясорубка», то для России это даже выгодно, так как на других участках линии боевого соприкосновения будет ментше личного состава ВСУ.





«На некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас», — отметил Владимир Путин.

Говоря о возможности потенциальных переговоров с Киевом, глава государства заявил, что необходимо подумать над тем, с кем именно на Украине придется договариваться о мире. При этом он отметил, что как на Украине, так и на Западе «не дураки сидят», и даже при смене тактики боевых действий с их стороны их цели, направленные против России, останутся прежними.

В целом, как рассказал Путин, Россия выступает за мирные переговоры с Украиной, но отнюдь не потому, что у противника заканчиваются патроны — а только если в Киеве не планируют взять паузу в полтора-два года для перевооружения, а действительно готовы «по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами».

Ранее журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS) заявил, что Западные партнеры должны призвать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась. По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.

Читайте также:

США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой

Путин заявил о переходе инициативы в зоне СВО к армии РФ

«Без хотелок»: Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
#сво
#украина
#россия
#переговоры
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье
Власти Молдавии отрицают причастность Украины к взрыву в Приднестровье
17 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/Leonid Ikan

Пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии опровергла связь взрыва на территории воинской части в Приднестровье с предполагаемым нападением со стороны Украины.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро, отмечается, что власти Кишинева, поддерживающие контакт с украинской стороной, не подтверждают информацию о нападении на приднестровский регион.

Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила агентству РИА Новости о взрыве на территории воинской части в Приднестровье, который якобы произошел в результате атаки дрона-камикадзе.

Министерство государственной безопасности ПМР также заявило, что в Молдавии готовятся боевые группы под иностранным руководством, в которые входят украинские граждане, для осуществления терактов и диверсий на военных объектах в Приднестровье.

Читайте также:

ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве

Атаковавший воинскую часть в Приднестровье дрон летел со стороны Одессы

Два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью
#дрон
#бпла
#регион
#telegram
#новости
#всу
#вс рф
#удар
#служба
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве
17 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по бронетанковому заводу ВСУ в Николаеве, сообщает РИА Новости.
На предприятии украинские силы ремонтируют бронетехнику, в том числе иностранного производства.

По информации издания, на заводе ремонтировались танки немецкого образца Leopard.

Ранее сообщаюсь, что ВС РФ уничтожили американский вертолет ВСУ, в котором находились более 20 солдат украинской армии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом

ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе

ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ проникнуть в Козинку
#танки
#вертолёт
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали БПЛА Калужскую область
Губернатор Шапша: БПЛА сбили в Спас-Деменском районе Калужской области
17 марта 2024, 17:15

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Система ПВО сбила БПЛА противника в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, ВСУ использовали для нанесения удара БПЛА самолетного типа. Дрон был обнаружен и перехвачен системой ПВО. В результате происшествия никто не пострадал. Шапша также добавил, что инфраструктура региона не пострадала. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Прежде сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Asharq News: Российская ПВО вышла на новый уровень на фоне атак ВСУ

На Украине рассказали о последствиях критического дефицита ракет для систем ПВО

Системы ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью
#бпла
#инфраструктура
#происшествия
#всу
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт рассказал об особенностях российской тактики в зоне СВО
Военный эксперт назвал осторожной российскую тактику в зоне СВО
17 марта 2024, 17:09

Фото:iStock/IherPhoto

Российские военные действуют в зоне специальной военной операции (СВО) медленно и осторожно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Олег Глазунов, военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

«Российская армия продвигается вперед, но делает это осторожно и без излишних жертв. Не проводятся прямые атаки, а используется стандартный подход: тяжелая артиллерия, ракеты, танки обрабатывают линию фронта, после чего пехота производит зачистку.», — отметил Глазунов.
Он также добавил, что у Украины возникают проблемы с боеприпасами и они могут исчерпаться в течение нескольких недель без дополнительных поставок со стороны Запада.

Читайте также:

Побывавший в зоне СВО немецкий журналист поражен числом уничтоженной техники

Российские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВО

Появились кадры уничтожения амриканского танка M1 Abrams в зоне СВО
#эксперт
#армия
#танки
#ракеты
#военные
#журналист
#вертолёт
#кадры
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Львове проведут расследование после насильственной мобилизации волонтера
17 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Представители военкомата во Львове затолкали в автобус волонтера, применив к нему физическую силу. В настоящее время инициировано проведение служебного расследование, сообщает издание Zaxid.net.
Доставленный в комиссариат волонтер находится в воинской части.

Авторы статьи сообщили, что по данному факту будет проведено расследование.

Ранее неоднократно сообщалось, что на Украине производится насильственная мобилизация. К мужчинам призывного возраста применяется физическая сила, их задерживают на улицах и в принудительном порядке доставляют в военкоматы.

Читайте также:

Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ

«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине

Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
#волонтёр
#расследование
#мобилизация
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ из ПЗРК «Верба»
17 марта 2024, 16:23

Фото: iStock/ vadimrysev

Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением расчетами ПЗРК «Верба» вертолёта Ми-8 ВСУ у Лукашовки Сумской области.
Прежде сообщалось, что на борту вертолета американского производства находились около 20 солдатов ВСУ.

Воздушную машину поразили войска прикрытия государственной границы РФ.

Ранее, побывавший в зоне СВО немецкий журналист рассказал, что поражен числом уничтоженной техники ВСУ западного производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». .

Читайте также:

В Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны

Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник
#журналист
#сво
#всу
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Побывавший в зоне СВО немецкий журналист поражен числом уничтоженной техники
Немецкого репортера Шварцкопфа поразило число уничтоженной западной техники
17 марта 2024, 16:15

Фото: iStock/dr_evil

Немецкий журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что его шокировало количество уничтоженной западной техники в зоне проведения СВО, приводит его слова Welt.
Шварцкопф посетил линию фронта и заявил, что его внимание привлекло то, что большинство уничтоженных машин в зоне СВО американского или немецкого производства.

Также журналист отметил, что ВСУ сложно справиться с российскими БПЛА, которые постоянно совершенствуются.

По словам обозревателя, российская сторона задействует в военных действиях меньше техники нежели ВСУ.

Читайте также:

​Российские военные сбили американский вертолет с десантом ВСУ в зоне СВО

Появились кадры уничтожения амриканского танка M1 Abrams в зоне СВО

Штурмы в Богдановке и наступление ВСУ в Козинках: последние новости СВО
#военные
#бпла
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ проникнуть в Козинку
МО: удалось пресечь попытки украинских ДРГ проникнуть в Козинку под Белгородом
17 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ пресекли попытку украинских военных прорваться в населенный пункт Козинка под Белгородом, сообщили в Минобороны РФ.
Диверсионная группа была вскрыта и уничтожена.

Также в ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили до 65 украинских военнослужащих, боевую машину ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и орудие Д-20.

Украинские ДРГ не оставляют попыток перейти российскую границу в Белгородской области, несмотря на успешное отражение российскими силами. ВС РФ выявляют и уничтожают пехоту ВСУ, не допуская прорыва.

Читайте также:

Военные на гаубицах «Мста-Б» продолжают срывать попытки ДРГ прорваться в Россию

Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

Зарубин: Россия знала о планах ДРГ ВСУ прорваться через границу за две недели
#россия
#военные
#всу
#вс рф
#сво
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли более более 200 боевиков на авдеевском направлении
17 марта 2024, 14:20

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ уничтожили более 200 солдат ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские бойцы атаковали места хранения техники и вооружения противника.

В результате атаки ВС РФ, были уничтожены несколько автомобилей ВСУ, гаубица и артиллерийская система западного образца.

Живая сила противника была уничтожена Южной группировкой войск. Потери ВСУ превысили 200 человек.

Читайте также:

В Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны

Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник
#всу
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф