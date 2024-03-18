Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО и переговорах с Украиной

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Инициатива в зоне специальной военной операции на Украине полностью принадлежит Вооружённым силам РФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед своими сторонниками в ночь выборов в предвыборном штабе в Гостином дворе. По его словам, продвижение идёт ежедневно.
Отвечая на вопрос одного из корреспондентов о возможности присоединения к России Харьковской области в связи с атаками на приграничные регионы РФ, Владимир Путин не исключил ситуации, при которой российские власти будут вынуждены «создать определенную санитарную зону, на территории, подчиненной киевскому режиму».
Рассказал президент и о своем отношении к так называемым «мясным штурмам», применяемым украинской армией в зоне СВО. По словам Путина, если противнику нравится «мясорубка», то для России это даже выгодно, так как на других участках линии боевого соприкосновения будет ментше личного состава ВСУ.
«На некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас», — отметил Владимир Путин.
Говоря о возможности потенциальных переговоров с Киевом, глава государства заявил, что необходимо подумать над тем, с кем именно на Украине придется договариваться о мире. При этом он отметил, что как на Украине, так и на Западе «не дураки сидят», и даже при смене тактики боевых действий с их стороны их цели, направленные против России, останутся прежними.
В целом, как рассказал Путин, Россия выступает за мирные переговоры с Украиной, но отнюдь не потому, что у противника заканчиваются патроны — а только если в Киеве не планируют взять паузу в полтора-два года для перевооружения, а действительно готовы «по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами».
Ранее журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS) заявил, что Западные партнеры должны призвать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась. По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.
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Рассказал президент и о своем отношении к так называемым «мясным штурмам», применяемым украинской армией в зоне СВО. По словам Путина, если противнику нравится «мясорубка», то для России это даже выгодно, так как на других участках линии боевого соприкосновения будет ментше личного состава ВСУ.
Говоря о возможности потенциальных переговоров с Киевом, глава государства заявил, что необходимо подумать над тем, с кем именно на Украине придется договариваться о мире. При этом он отметил, что как на Украине, так и на Западе «не дураки сидят», и даже при смене тактики боевых действий с их стороны их цели, направленные против России, останутся прежними.
В целом, как рассказал Путин, Россия выступает за мирные переговоры с Украиной, но отнюдь не потому, что у противника заканчиваются патроны — а только если в Киеве не планируют взять паузу в полтора-два года для перевооружения, а действительно готовы «по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами».
Ранее журналист Коннор Эколс в статье американскому журналу Responsible Statecraft (RS) заявил, что Западные партнеры должны призвать Киев к мирным переговорам с Москвой, пока Украина не развалилась. По его словам, западные лидеры должны подумать, готовы ли они к тому, что ситуация на поле боя может неожиданно измениться и привести к краху украинской армии и Украины как государства.
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Артем Путинцев