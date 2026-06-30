Чемпион ОИ по фигурному катанию Артур Дмитриев умер в возрасте 58 лет
На 59-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Информацию об этом ТАСС получил от осведомлённого источника.
Как уточнил собеседник агентства, спортсмен ушёл из жизни в одной из больниц Москвы.
Артур Дмитриев вошёл в историю фигурного катания как единственный спортсмен, которому удалось завоевать золото Олимпийских игр с разными партнёршами. В 1992 году он одержал победу с Натальей Мишкутенок, а в 1998‑м — с Оксаной Казаковой.
В дуэте с Мишкутенок Дмитриев также взял серебро на Олимпиаде 1994 года, дважды становился чемпионом мира и Европы (в 1991 и 1992 годах). В паре с Казаковой он выиграл европейский турнир в 1996 году.
Завершив спортивную карьеру, Дмитриев занялся тренерской работой. Под его наставничеством тренировались многие известные спортсмены, в том числе двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, призёр чемпионатов Европы Мария Мухортова, серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт, призёр чемпионата России Катарина Гербольдт и другие.
За свои достижения Дмитриева удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998) и орденом Дружбы народов (1994).
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