​​​​​Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей

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Детектив из США попал за решетку из-за вуайеризма. Об этом сообщает NBC Miami.
42-летнего сотрудника полиции Джонни Матео арестовали после обвинений бывшей партнерши. По словам пострадавшей женщины, детектив снимал ее в порнороликах без ее ведома.
Уточняется, что она и Матео долгое время состояли в романтических отношениях, но при этом часто расставались и сходились. После очередного разрыва женщина решила поискать доказательства измен экс-партнера. В одном из кухонных ящиков она обнаружила два девайса, на которых оказались различные порновидео с ней и другими женщинами, которые Матео снимал в своем доме.
Женщина заявила, что не давала разрешения на съемку, более того, она даже не знала об этом. Правоохранители просмотрели материалы и определили, что камера была спрятана над комодом в спальне. Матео ожидает суд.
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Уточняется, что она и Матео долгое время состояли в романтических отношениях, но при этом часто расставались и сходились. После очередного разрыва женщина решила поискать доказательства измен экс-партнера. В одном из кухонных ящиков она обнаружила два девайса, на которых оказались различные порновидео с ней и другими женщинами, которые Матео снимал в своем доме.
Женщина заявила, что не давала разрешения на съемку, более того, она даже не знала об этом. Правоохранители просмотрели материалы и определили, что камера была спрятана над комодом в спальне. Матео ожидает суд.
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Екатерина Коршунова