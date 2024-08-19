Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
В поселке Тура на севере Красноярского края произошла страшная история. Обманутая беременная женщина вместе с подругами вывезла в лес школьницу, с которой ей изменял муж, и устроила самосуд.
О том, каким унижениям подверглась несовершеннолетняя и почему «любовник» бросил ее на растерзание беременной супруге, расскажет редакция «Радио 1».
После восьмого класса Настя переехала в поселок Тура. Мама девушки сомневалась, стоит ли ей переезжать так далеко, ведь до Туры можно добраться лишь на лодке или на вертолёте, однако другого выхода не было. Так в девятом классе Настя стала жить одна без родителей.
Судьбоносное знакомство произошло на лестничной площадке. Настя отправилась за ключами от квартиры, которую они снимали с подругой, и встретила Дениса. Он случайно задел её, и это разозлило Настю. Между ними завязалась потасовка, в результате которой они познакомились.
Денис был старше Насти на 9 лет. По словам девушки, между ними сразу же возникло притяжение. Они начали общаться, и Денис был очень настойчив. Он ухаживал за Настей, говорил красивые слова и признавался в любви. Так Денис стал первым мужчиной в жизни пострадавшей 17-летней школьницы.
Весной девушка уехала домой на каникулы и забыла про Дениса. Когда она вернулась осенью на учёбу, то Денис снова появился в её жизни. Он сообщил ей, что женат, после чего Настя бросила его.
А через год отношения Насти и Дениса возобновились. Девушка не говорила об этом родителям. Настя вспоминает, что никогда не настаивала на разводе Дениса с супругой. Она собиралась поступать в университет и строить будущее, однако Денис настаивал на том, что после развода они будут жить вместе, и девушка никуда не поедет.
Вскоре Настя решила, что такие отношения не имеют будущего, и решила порвать с ним. В один из дней ей поступило сообщение от жены Дениса, которая была в ярости. Как утверждает девушка, Денис подло наврал супруге о том, что инициатором отношений является несовершеннолетняя школьница, а он и не знает, как от нее избавиться.
История получила неожиданный поворот, после того, как обманутая беременная жена решила действовать. Однажды близкая знакомая обманутой жены, которая тоже оказалась из одного поселка, что и Настя, вызвала ее на разговор. Предлог был безобидный: передать документы родне, если Настя поедет в родной Кислокан. Девушки договорились встретиться вечером возле интерната. Однако Лена приехала не одна, а с маленькой дочкой на руках и своей знакомой С., о которой ходят жуткие слухи.
Настя подумала, что при ребёнке ничего не сделают, поэтому вышла к ним. Как только она села в автомобиль, двери заблокировали и отобрали мобильник. Начались расспросы об отношениях. Девушка испугалась и соврала, что ничего не было. Возле местного магазина в машину подсела обманутая супруга Татьяна.
Оказалось, что Денис взял её с маленьким сыном от другого мужчины. А незадолго до всего случившегося Таня узнала, что скоро у нее с мужем у них должен родиться общий ребёнок. Ей казалось, что ее идеальную семью разрушила смс от 17-летней любовницы.
Настю повезли в лес. Вытащили силой, толкнули на землю и заставили умолять о прощении на коленях. Настя долго не хотела вставать на колени, однако Лена заставила это сделать силой. Примечательно, что все происходило на глазах у маленького ребенка. Далее с пострадавшей Насти сняли кофту и раздели, а происходящее стали снимать на видео.
В это время изменник и педофил Денис отсиживался дома и не предпринял никаких попыток, чтобы остановить боевую супругу и ее подруг. Оказалось, что мужчина испугался. Спасти Настю помогли прохожие, которые спугнули злоумышленниц.
Долгое время Настя пребывала в сильном испуге. В полицию обратилась мама девочки. По словам пострадавшей, ее еще долго пугали тем, что выложат в сеть видео с унижениями девушки.
Две девушки из компании Татьяны пришли к дому родственников Насти на следующий день. Это были Лена и С. Они уверяли, что видео уже удалили. Они говорили, что не хотели всего этого, мол все случилось спонтанно. Мама Насти рассказала, что заявление было написано только на женскую компанию, уголовное дело перешло на Дениса автоматически.
Уточняется, что следователи не нашли состава преступления в действиях подруг обиженной Татьяны. Согласно информации следствия, Настю не били и не удерживали насильно. После беседы её вернули обратно. В прокуратуру был направлен административный материал за оскорбление и унижение чести и достоинства. В отношении Дениса было возбуждено уголовное дело.
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После восьмого класса Настя переехала в поселок Тура. Мама девушки сомневалась, стоит ли ей переезжать так далеко, ведь до Туры можно добраться лишь на лодке или на вертолёте, однако другого выхода не было. Так в девятом классе Настя стала жить одна без родителей.
Судьбоносное знакомство произошло на лестничной площадке. Настя отправилась за ключами от квартиры, которую они снимали с подругой, и встретила Дениса. Он случайно задел её, и это разозлило Настю. Между ними завязалась потасовка, в результате которой они познакомились.
Денис был старше Насти на 9 лет. По словам девушки, между ними сразу же возникло притяжение. Они начали общаться, и Денис был очень настойчив. Он ухаживал за Настей, говорил красивые слова и признавался в любви. Так Денис стал первым мужчиной в жизни пострадавшей 17-летней школьницы.
Весной девушка уехала домой на каникулы и забыла про Дениса. Когда она вернулась осенью на учёбу, то Денис снова появился в её жизни. Он сообщил ей, что женат, после чего Настя бросила его.
Жена узнала про многолетние измены с несовершеннолетней
А через год отношения Насти и Дениса возобновились. Девушка не говорила об этом родителям. Настя вспоминает, что никогда не настаивала на разводе Дениса с супругой. Она собиралась поступать в университет и строить будущее, однако Денис настаивал на том, что после развода они будут жить вместе, и девушка никуда не поедет.
Вскоре Настя решила, что такие отношения не имеют будущего, и решила порвать с ним. В один из дней ей поступило сообщение от жены Дениса, которая была в ярости. Как утверждает девушка, Денис подло наврал супруге о том, что инициатором отношений является несовершеннолетняя школьница, а он и не знает, как от нее избавиться.
«Вывезли в лес на стрелку»: Как подруги беременной женщины издевались над школьницей в лесу
История получила неожиданный поворот, после того, как обманутая беременная жена решила действовать. Однажды близкая знакомая обманутой жены, которая тоже оказалась из одного поселка, что и Настя, вызвала ее на разговор. Предлог был безобидный: передать документы родне, если Настя поедет в родной Кислокан. Девушки договорились встретиться вечером возле интерната. Однако Лена приехала не одна, а с маленькой дочкой на руках и своей знакомой С., о которой ходят жуткие слухи.
Настя подумала, что при ребёнке ничего не сделают, поэтому вышла к ним. Как только она села в автомобиль, двери заблокировали и отобрали мобильник. Начались расспросы об отношениях. Девушка испугалась и соврала, что ничего не было. Возле местного магазина в машину подсела обманутая супруга Татьяна.
Оказалось, что Денис взял её с маленьким сыном от другого мужчины. А незадолго до всего случившегося Таня узнала, что скоро у нее с мужем у них должен родиться общий ребёнок. Ей казалось, что ее идеальную семью разрушила смс от 17-летней любовницы.
Настю повезли в лес. Вытащили силой, толкнули на землю и заставили умолять о прощении на коленях. Настя долго не хотела вставать на колени, однако Лена заставила это сделать силой. Примечательно, что все происходило на глазах у маленького ребенка. Далее с пострадавшей Насти сняли кофту и раздели, а происходящее стали снимать на видео.
В это время изменник и педофил Денис отсиживался дома и не предпринял никаких попыток, чтобы остановить боевую супругу и ее подруг. Оказалось, что мужчина испугался. Спасти Настю помогли прохожие, которые спугнули злоумышленниц.
«Угрозы, раскаяние и уголовка»: Что ожидает 24-летнего педофила после отношений и избиения несовершеннолетней
Долгое время Настя пребывала в сильном испуге. В полицию обратилась мама девочки. По словам пострадавшей, ее еще долго пугали тем, что выложат в сеть видео с унижениями девушки.
Две девушки из компании Татьяны пришли к дому родственников Насти на следующий день. Это были Лена и С. Они уверяли, что видео уже удалили. Они говорили, что не хотели всего этого, мол все случилось спонтанно. Мама Насти рассказала, что заявление было написано только на женскую компанию, уголовное дело перешло на Дениса автоматически.
Уточняется, что следователи не нашли состава преступления в действиях подруг обиженной Татьяны. Согласно информации следствия, Настю не били и не удерживали насильно. После беседы её вернули обратно. В прокуратуру был направлен административный материал за оскорбление и унижение чести и достоинства. В отношении Дениса было возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова