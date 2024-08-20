«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой

Суд вынес приговор в виде семи лет лишения свободы для бывшей журналистки Оксаны Гончаровой, признанной виновной в убийстве её бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Присяжные единогласно постановили, что Гончарова совершила умышленное преступление. Защитник же подсудимой утверждал, что она действовала в состоянии самообороны против своего трижды судимого партнёра, неоднократно применившего к ней насилие. О том, что заставило женщину расправится с супругом и почему она много лет терпела издевательства – в материале «Радио 1».