«Бесплатный секс»: как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой

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На 46-летнего блогера и активиста Алексея Поднебесного возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ из-за половых сношений с 15-летней фанаткой.
О том, за что Поднебесного задержали, почему женоненавистник стал педофилом и какой срок ему грозит, расскажет редакция «Радио 1».
Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов». Общественный резонанс вызвала его принудительная госпитализация в психиатрическую клинику в 2021 году по решению суда из-за высказываний о проблеме стрельбы в школах. В 2022 году Поднебесный добился признания госпитализации незаконной и отсудил компенсацию, размер которой составил 60 тысяч рублей.
Поднебесный родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. Он получил юридическое образование в ННГУ им. Лобачевского, а в 2021 году поступил в медицинский колледж. Некоторое время мужчина даже работал в прокуратуре, однако карьера не сложилась якобы из-за конфликтов с коллегами. Поднебесный написал об этом книгу.
После увольнения мужчина начал вести блог. В своих роликах он оскорблял женщин и кидался на газонокосилку ради спасения одуванчиков. По данным СМИ, в 2021 году неоднозначные посты Поднебесного о стрельбе в школах привлекли внимание правоохранительных органов. В своих сообщениях Алесей якобы симпатизировал преступникам. После этого блогер отправился на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Поднебесный выступает за то, что женщины должны «иметь права животных и жить голыми в дикой природе». Он считает, что в современном мире секс сосредоточен в руках десяти процентов мужчин на Земле, которым повезло с внешностью и статусом. Поэтому блогер высказывает мнение в пользу того, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин.
Согласно информации следствия, 2 августа задержанный Поднебесный «совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия», а на следующий день «вступил с той же пострадавшей в половую связь». Во время допроса правоохранитель спросил Алексея, признает ли он вину, однако тот отказался давать показания. Ранее он опроверг интимную связь с девушкой, подчеркнув, что они «просто гуляли». При этом Поднебесный представил свою версию событий. Он утверждает, что девушке якобы 23 года.
Главной причиной задержания блогера стало скандальное видео с 15-летней школьницей. В интернете опубликовали кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с девочкой по Петербургу. На одном из видео несовершеннолетняя сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом – Алексей целуется со школьницей, однако ее лица не было видно. На данный инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в своем блоге Поднебесный пропагандирует педофилию.
Инцелы — это термин интернет-культуры, обозначающий мужчин, которые хотели бы завести романтические или сексуальные отношения, однако у них не получается этого сделать из-за личных характеристик и «непримечательных» внешних данных. Само слово «инцел» происходит от сокращения английского термина involuntary celibacy, что означает «недобровольное воздержание».
Уточняется, что изначально члены сообщества инцелов делились проблемами и искали поддержки, но со временем стали призывать к ненависти по отношению к тем, кто лишает их интимных отношений. На сегодняшний день инцелы направляют агрессию по отношению к женскому полу, считая, что девушки действуют исключительно в корыстных целях.
Но далеко не все инцелы испытывают ненависть к женщинам — есть и такие, кто, наоборот, женщин любит и уважает. Среди инцелов в интернет-пространстве часто встречаются мужчины, которые ни разу не состояли в романтических отношениях, или и те, кто пережил тяжелое расставание.
Исследователи данное социального явления утверждают, что вынужденное воздержание должно длиться от 6 месяцев и более. Если за это время мужчина в возрасте до 30 лет пытался вступить в отношения, но у него ничего не получилось, то он может считать себя инцелом.
Поднебесному вменяют половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет. Максимальное наказание по статьям — 3 и 4 года тюремного заключения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Кто такой Алексей Поднебесный
Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов». Общественный резонанс вызвала его принудительная госпитализация в психиатрическую клинику в 2021 году по решению суда из-за высказываний о проблеме стрельбы в школах. В 2022 году Поднебесный добился признания госпитализации незаконной и отсудил компенсацию, размер которой составил 60 тысяч рублей.
Поднебесный родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. Он получил юридическое образование в ННГУ им. Лобачевского, а в 2021 году поступил в медицинский колледж. Некоторое время мужчина даже работал в прокуратуре, однако карьера не сложилась якобы из-за конфликтов с коллегами. Поднебесный написал об этом книгу.
После увольнения мужчина начал вести блог. В своих роликах он оскорблял женщин и кидался на газонокосилку ради спасения одуванчиков. По данным СМИ, в 2021 году неоднозначные посты Поднебесного о стрельбе в школах привлекли внимание правоохранительных органов. В своих сообщениях Алесей якобы симпатизировал преступникам. После этого блогер отправился на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Поднебесный выступает за то, что женщины должны «иметь права животных и жить голыми в дикой природе». Он считает, что в современном мире секс сосредоточен в руках десяти процентов мужчин на Земле, которым повезло с внешностью и статусом. Поэтому блогер высказывает мнение в пользу того, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин.
Фото: соцсети А.Поднебесного
В чем обвиняют блогера Алексея Поднебесного
Согласно информации следствия, 2 августа задержанный Поднебесный «совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия», а на следующий день «вступил с той же пострадавшей в половую связь». Во время допроса правоохранитель спросил Алексея, признает ли он вину, однако тот отказался давать показания. Ранее он опроверг интимную связь с девушкой, подчеркнув, что они «просто гуляли». При этом Поднебесный представил свою версию событий. Он утверждает, что девушке якобы 23 года.
Главной причиной задержания блогера стало скандальное видео с 15-летней школьницей. В интернете опубликовали кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с девочкой по Петербургу. На одном из видео несовершеннолетняя сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом – Алексей целуется со школьницей, однако ее лица не было видно. На данный инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в своем блоге Поднебесный пропагандирует педофилию.
Кто такие инцелы
Инцелы — это термин интернет-культуры, обозначающий мужчин, которые хотели бы завести романтические или сексуальные отношения, однако у них не получается этого сделать из-за личных характеристик и «непримечательных» внешних данных. Само слово «инцел» происходит от сокращения английского термина involuntary celibacy, что означает «недобровольное воздержание».
Уточняется, что изначально члены сообщества инцелов делились проблемами и искали поддержки, но со временем стали призывать к ненависти по отношению к тем, кто лишает их интимных отношений. На сегодняшний день инцелы направляют агрессию по отношению к женскому полу, считая, что девушки действуют исключительно в корыстных целях.
Но далеко не все инцелы испытывают ненависть к женщинам — есть и такие, кто, наоборот, женщин любит и уважает. Среди инцелов в интернет-пространстве часто встречаются мужчины, которые ни разу не состояли в романтических отношениях, или и те, кто пережил тяжелое расставание.
Исследователи данное социального явления утверждают, что вынужденное воздержание должно длиться от 6 месяцев и более. Если за это время мужчина в возрасте до 30 лет пытался вступить в отношения, но у него ничего не получилось, то он может считать себя инцелом.
Что будет с блогером Поднебесным
Поднебесному вменяют половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет. Максимальное наказание по статьям — 3 и 4 года тюремного заключения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Екатерина Коршунова