Чемпионка мира по конькобежному спорту стала порномоделью

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Бывшая британская шорт-трекистка Элиз Виктория Кристи нашла новое счастье, став моделью на платформе OnlyFans, сообщает The Sun.
В возрасте 33 лет чемпионка мира по конькобежному спорту столкнулась с трудностями в жизни. Она страдала от алкогольной зависимости и прибегала к самоповреждениям. Из-за трудной ситуации ей пришлось продать свой дом, жить в машине и работать на трех различных местах. В 2022 году жизнь женщины достигла критической точки, когда ее задержали после инцидента с алкоголем. После этого она обратилась за помощью в медицинское учреждение и начала процесс выздоровления.
Диагностировав у нее биполярное расстройство, специалисты провели лечение в реабилитационном центре, где она встретила своего будущего партнера Коннора. С этого момента ее жизнь пошла вверх, она создала свою семью и впоследствии стала матерью дочери. Кристи отмечает, что раньше не стремилась к материнству, но теперь она счастлива этим.
Во времена материальных трудностей Кристи решила присоединиться к OnlyFans, где начала зарабатывать на публикации откровенного характера. Изначально это было необходимо для обеспечения средствами, но теперь работа в сфере секс-индустрии стала для нее основной.
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Диагностировав у нее биполярное расстройство, специалисты провели лечение в реабилитационном центре, где она встретила своего будущего партнера Коннора. С этого момента ее жизнь пошла вверх, она создала свою семью и впоследствии стала матерью дочери. Кристи отмечает, что раньше не стремилась к материнству, но теперь она счастлива этим.
«Теперь я зарабатываю на OnlyFans больше, чем когда-либо работая на трех различных местах», — говорит она.В настоящее время Кристи трудится на платформе шесть-семь часов в день, создавая контент. В будущем она планирует изучить искусство парикмахера и косметологии.
«Я не думаю, что OnlyFans будет моим постоянным путем. Но я понимаю, что это будет полезным для моего будущего. Впервые в жизни я действительно счастлива», — подчеркивает Кристи.Читайте также:
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Артем Кузьмин