«Черемуховые холода» придут в Москву и Подмосковье 8 мая

07 мая 2026, 12:06

В пятницу, 8 мая, в столичный регион придут легкие «черемуховые холода» без снега, заморозков и ветра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





По его прогнозу, продлятся такие холода всего несколько дней. С наступлением новой рабочей недели в регион вернется умеренное майское тепло.



В четверг в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +28 °C, а уже вечером похолодает до +10…+13 °C. Тишковец уточнил, что самая высокая температура 7 мая в столице была зафиксирована в 1967 году и составила +29,2 °C.





«Предстоящие праздничные и выходные дни в метеорологическом отношении будут некомфортными. В День Победы погода будет нелетная. На столицу нашей Родины выйдет волновой циклон с запада, откуда и произойдет ухудшение метеоусловий», — рассказал эксперт Москве 24.

«9 мая, в субботу, в Москве температура составит максимум +10...+15 °C. Ожидаются небольшие дожди, преобладать будет облачная погода. Северо-восточный ветер будет дуть с силой 6—11 м/c», — поделился специалист.