Через «Госуслуги» можно подать заявление на розыск гражданина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый порядок запроса и предоставления адресно‑справочных сведений о гражданах РФ через МВД, в том числе с использованием портала «Госуслуги». Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Закон закрепляет механизм, позволяющий гражданам и организациям подать в МВД заявление о розыске человека и попытке установить с ним связь. После получения обращения МВД проверяет данные по своей базе и направляет разыскиваемому гражданину почтовое уведомление по адресу регистрации. В извещении указываются сведения о заявителе и причина обращения, при этом решение — раскрывать ли информацию о себе — гражданин принимает сам.
Если предоставленных сведений недостаточно для точной идентификации человека или данных о нем нет в базе, территориальное подразделение МВД обязуется сообщить заявителю об отказе, указав причины. Также законом предусматривается право граждан знакомиться с информацией о себе, содержащейся в базе МВД, а для законных представителей — получать сведения о несовершеннолетних или недееспособных. В случае смерти человека такое право, включая внесение изменений, предоставляется его наследникам.
Порядок ознакомления с этими данными установит правительство РФ.
