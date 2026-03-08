Через «Госуслуги» можно подать заявление на розыск гражданина

08 марта 2026, 20:02

Через «Госуслуги» можно подать заявление в МВД на розыск гражданина

Фото: istockphoto/blinow61

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый порядок запроса и предоставления адресно‑справочных сведений о гражданах РФ через МВД, в том числе с использованием портала «Госуслуги». Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.