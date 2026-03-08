Путину вручили побывавшую во всем Донбассе икону

08 марта 2026, 15:58

Путину вручили облетевшую всю фронтовую линию икону на встрече с женщинами

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время встречи в Кремле с женщинами, представляющими разные профессии, президенту России Владимиру Путину вручили икону. Об этом пишут «Вести».