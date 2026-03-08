Путину вручили побывавшую во всем Донбассе икону
Во время встречи в Кремле с женщинами, представляющими разные профессии, президенту России Владимиру Путину вручили икону. Об этом пишут «Вести».
Святыня, по словам одной из участниц, облетела всю линию боевого соприкосновения. Как рассказала собеседница журналисту Павлу Зарубину, эту икону попросили передать главе государства в подарок.
В ответ Путин с улыбкой заметил: «у нас ничего не пропадет», когда его попросили принять презент. Помимо этого президенту подарили кинорежиссерскую хлопушку, использовавшуюся на съемках фильмов о российских военных корреспондентах. Участницы встречи подписали её и также передали политику.
Ранее Путин поздравил россиянок с 8 Марта и пожелал им счастья.
