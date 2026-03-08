Путин поздравил россиянок с 8 Марта и пожелал им счастья
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём, пожелав им счастья и благополучия. Глава государства подчеркнул, что женщинам подвластно всё, сообщили в пресс-службе Кремля.
В своём поздравлении Путин отметил, что наступивший праздник всегда вызывает самые светлые и тёплые чувства. В день мужчины искренне восхищаются прекрасными женщинами.
«От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности.Он добавил, что женщины способны творить и созидать, сочетая в себе стойкость и нежность. Их стремление создавать лучшее будущее для детей вдохновляет всех на движение вперёд.
Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остаётся в сердце каждого человека на всю жизнь: согревает, умножает радостные эмоции и придаёт сил в самую трудную минуту испытаний», — сказал российский лидер.
«С праздником!» — закончил свою речь Путин.