Путин подписал запрет на выдачу служащих в ВС РФ иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать другим государствам иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили контрактную службу в Вооружённых силах РФ и участвовали в боевых действиях в составе российских войск. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Его внесли в Госдуму и он предусматривает поправки в Уголовно‑процессуальном кодексе. Новые нормы расширяют перечень оснований для отказа в экстрадиции.
4 марта штатная численность Вооружённых сил РФ увеличилась более чем на 2,5 тыс. человек. Согласно указу, общее число установили на уровне 2 391 770 единиц, из них 1 502 640 составляют военнослужащие, остальная часть — гражданский персонал.
По сравнению с указом 2024 года, который предусматривал 2 389 130 единиц, включая 1,5 млн военнослужащих, показатель вырос на 2 640 человек. Документ уже вступил в силу.
