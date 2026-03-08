Путин подписал запрет на выдачу служащих в ВС РФ иностранцев

08 марта 2026, 18:05

Путин подписал запрещающий выдачу служащих в ВС РФ иностранцев закон

Фото: istockphoto/zim286

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать другим государствам иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили контрактную службу в Вооружённых силах РФ и участвовали в боевых действиях в составе российских войск. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.