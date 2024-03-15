Через «Госуслуги.Дом» жители Подмосковья могут решить коммунальные вопросы

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«Удобно решить вопросы можно в одном «окне». Через мобильное приложение, например, в онлайн режиме есть возможность сообщить УК о неработающем лифте, перегоревшей лампочке в подъезде и о других замечаниях. В установленные сроки ваша заявка должна быть отработана. Для особо занятых сервис напомнит, когда пора передать показания приборов учета. Если в вашем доме проводятся плановые работы или произошло аварийное отключение — без паники, вас также проинформируют», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
Читайте также:
Руслан Фурс рассказал о функционале портала «Мобильный избиратель»
В Подмосковье назвали самые популярные услуги на региональном госпортале
Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы