Руслан Фурс рассказал о функционале портала «Мобильный избиратель»

Фото: Радио 1
Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал о работе проекта «Мобильный избиратель» . Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
На портале любой желающий может посмотреть данные об количестве избирателей, которое зарегистрировалось во всех регионах и где проходит голосование ДЭГ.
Стоит отметить, что самое большое количество избирателей зарегистрировались через портал «Госуслуги» — 212 284 жителей Московской области.
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«Мобильный избиратель» – это проект, который позволяет, если человек, вот как я, три дня буду проводить здесь с 7 утра до 8 вечера, открепится из своего московского избирательного участка и прикрепился в участке, например в Одинцове, куда я сегодня или завтра в обед постараюсь сесть и обязательно проголосовать. Всего по Московской области подано по этому мобильному избирателю 289 991 заявление. Это 4,78% от всех избирателей Московской области. <…> Год от года число вот этих сервисов, возможности для голосования более удобных, более комфортных для нас, для избирателей, оно растет», — подчеркнул Руслан Фурс.
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Мира Полтева