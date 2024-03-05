В Подмосковье назвали самые популярные услуги на региональном госпортале

Фото: iStock/Thapana Onphalai
Топ-5 самых востребованных услуг регионального госпортала составили в Московской области по итогам минувшей недели, рейтинг возглавили обращения за выпиской из домовой книги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«За получением выписки из домовой книги на региональный портал госуслуг за неделю обратились 16,6 тыс. раз. Второе по популярности место заняла услуга по замене и выдаче социальных карт жителя Московской области (9 с половиной тысяч обращений). На третье место вышла подача заявлений на участие в ГИА — 7,8 тыс. обращений», — говорится в сообщении.Четвёртое место недельного рейтинга популярности заняла услуга по онлайн-записи в секции и кружки (3,8 тыс. обращений), а замыкает топ-5 запрос на признание граждан нуждающимися в соцобслуживании (3,1 тыс. заявлений).
Читайте также:
На «Доброделе» сократили срок ответа на уточнение модератора
Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт
В Подмосковье оптимизировали земельные онлайн-услуги
Лев Каштанов