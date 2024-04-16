Черкизовский мост открыли для движения транспорта после паводка

Фото: пресс-служба администрация Коломенского г. о.
Черкизовский мост открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа. Это уже второе понтонное сооружение в муниципалитете, возобновившее работу после паводка.
«Ранее были выполнены работы по установке наплавного моста через Оку в городе Озёры. Мониторинг на реках ведется ежедневно с использованием ультразвуковых датчиков и камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Дополнительно специалисты замеряют подъём уровня воды на четырёх постах», – говорится в сообщении.Ранее из-за подъёма уровня воды в реках пришлось развести и закрыть Митяевский, Бобреневский и Голутвинский наплавные мосты.
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Лора Луганская