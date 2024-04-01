У станции Виноградово из-за разлива реки перекрыли мост

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В Воскресенском городском округе временно закрыли для движения автомобилей мост у железнодорожной станции Виноградово. Причина - разлив реки Москвы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Движение автомобилей через железнодорожный переезд вблизи станции Виноградово закрыто с 8:00 до 17:30. Автобусы маршрута №34 проследуют до остановки «РМЗ», а автобусы маршрута №40 до завершения работ не будут заезжать в село Ашитково», – говорится в сообщенииРанее из-за поднятия уровня воды в реке Москве временно ограничили проезд транспорта по Митяевском мосту в Коломне. Пешеходы пользуются мостом в штатном режиме. Помимо этого, автомобильное движение ограничено на мосту в Озёрах.
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Лора Луганская