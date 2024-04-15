В Озёрах с уходом паводка открыли движение автомобилей по мосту через Оку

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В городе Озёры городского округа Коломна возобновили автомобильное движение по наплавному мосту через реку Оку, ранее перекрытое из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Движение на мосту в Озерах открыто. Ограничение движения продолжит действовать для автомобилей с низким клиренсом и большегрузных машин с прицепом», – рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.Там отметили, что специалисты продолжат наблюдать за наплавными объектами. Также продолжится мониторинг на реках с использованием ультразвуковых датчиков и камер видеонаблюдения «Безопасный регион».
Мост в Озёрах был закрыт 27 марта из-за подъема уровня воды в реке. По той же причины пришлось развести и закрыть Митяевский, Бобреневский, Черкизовский и Голутвинский наплавные мосты.
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Лора Луганская