В Коломне из-за угрозы резкого обрушения закрыли мост

Фото: пресс-служба Минтранса МО
11 апреля с 15 часов перекрыли движение по мосту через реку Щелинка на автодороге «Коломна – Сельниково – Левино» перед населённым Макшеево. Причина – угроза обрушения объекта, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на информацию дорожных служб.
«Специалисты при осмотре моста зафиксировали смещение оси одной из опор. Это привело к уменьшению длины опирания балок пролёта. Таким образом, существует угроза резкого обрушения объекты. Дорожные службы уже сегодня приступят к экстренным ремонтным работам. О сроках их проведения будет сообщено после детального обследования моста», – отметили в министерстве.Там предложили схему объезда аварийного сооружения и пообещали оперативно информировать о развитии ситуации.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
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