Черниговская назвала СПбГУ родным домом

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Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАО, один из главных российских специалистов в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская поделилась, что считает университет своим домом.
«Это дом родной, я не могу представить, где бы ещё я могла учиться и работать. Да, после Университета я ушла в Академию наук и много лет проработала в академическом институте, но это не был уход в сторону. У меня никогда не было ощущения, что я куда-то далеко ушла из СПбГУ. Не сразу, но довольно быстро Людмила Вербицкая вернула меня в эти родные стены. Так я оказалась в числе профессоров Санкт-Петербургского университета», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Черниговская.
Она добавила, что в честь юбилея университета желает ему оставаться живым и не превращаться в цифрового монстра. По её мнеию, университет – уникальное местето со своими традициями, которые нужно беречь.
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