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ОИЯИ из Дубны вошёл в новый научный консорциум

05 февраля 2024, 16:35
Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

Объединённый институт ядерных исследований из подмосковного наукограда Дубна вошёл в новый научный консорциум, в который также включены НИЦ «Курчатовский институт» и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова. Это позволит объединить вычислительные мощности крупнейших научных организаций России, сообщил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников на церемонии подписания соглашения о создании консорциума.
Ещё одна цель его формирования – объединить усилия в развитии IT-инфраструктуры для реализации научных проектов мегасайенс.

В церемонии подписания соглашения участвовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян и директор ОИЯИ Григорий Трубников.

«Слово «мегасайенс» подразумевает крупные, масштабные установки, которые являются главными пользователями ресурсов. Но сегодня значительно больший их объём, чем мегасайенс-проекты, потребляет генетика. Это еще одна «мегапроблема». Создаваемая сеть даёт возможность всем учёным пользоваться огромным массивом компьютерных мощностей и находиться в нашем «облаке», формируя сервис, который будет развиваться дальше», – сказал Ковальчук.
Он напомнил, что возникновение интернета было связано с необходимостью обмена данными между ведущими научными центрами. При этом в России интернет появился, по словам Ковальчука, именно благодаря Курчатовскому институту.

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#наукоград
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Маск не поддержал призыв запретить въезд в США Карлсону при интервью с Путиным
05 февраля 2024, 16:16

Фото: сайт Кремля

Американский бизнесмен Илон Маск оценил предложение запретить въезд в Соединение Штаты журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону за посещение России. Свое несогласие он выразил в соцсети X (ранее Twitter) под публикацией журналиста Брайана Крассенштейна.
На фоне появившихся сведений о поездке журналиста в РФ конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в Штатах и их медийных пропагандистов трясет от мысли, что Карлсон может взять интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина.

Крассенштейн в ответ на это написал, что идея запретить въезд Карлсону противоречит принципам журналистики и свободы информации.

«Я согласен с этой позицией», — прокомментировал Маск.
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#рф
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Консультант Дзюба объяснила переработки сотрудников
05 февраля 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/grinvalds

Карьерный консультант Алина Дзюба заявила, что причинами переработок сотрудников являются три группы факторов, среди которых личностные, зависящие от компании и работодателя, а также объективные.
К первой группе специалист отнесла такие, как Неумение грамотно распределять рабочее время, переоценка своих сил, Личные жизненные неурядицы, страх перед увольнением, трудоголизм и т. д. Вторая группа включает в себя, например, Сложные бюрократические процессы компании, устоявшаяся корпоративная культура, особенности работы руководства и пр. И наконец к объективным факторам переработок Дзюба отнесла специфику сферы деятельности и внешние экономические, политические, социальные и иные обстоятельства.

«Причин, влияющих на переработки сотрудников, достаточно много. А вот что с ними делать, каждый решает для себя сам», — заключила в беседе с RuNews24.ru Дзюба.

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Ущерб от браконьерской рубки в лесах Подмосковья за месяц превысил 12 млн рублей
05 февраля 2024, 15:56

Три факта нелегальной вырубки деревьев зафиксировано в лесах Московской области в январе текущего года. Вред, нанесённый природе, специалисты оценили более чем в 12 млн рублей, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«Выявлено три факта вырубки. Несмотря на небольшое количество самих фактов, вред составил более 12 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Комлесхоза Олега Баженова.
Один случай незаконной рубки был выявлен на территории лесничества «Русский лес». Ещё два нарушения обнаружили в Шатурском лесничестве.

В ведомстве напомнили, что незаконная вырубка деревьев наказывается штрафом. Для физических лиц он составляет до 5 тысяч рублей, для юридических — до полумиллиона. Кроме того, если ущерб составил более 5 тысяч рублей, нарушение становится уголовным преступлением.

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#комлесхоз мо
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В Коломне завершился финальный этап олимпиады по истории
05 февраля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В ГСГУ прошел финальный этап Толстовской олимпиады по истории. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Последний этап олимпиады проходил на базе Коломенского ГСГУ в аудиториях факультета истории, управления и сервиса.

В мероприятии приняли участие учащиеся 10-х и 11-х классов из Московской, Брянской и Калужской областей, Москвы, Рязани, Иванова и Ульяновска.

«Отвечая на вопросы первой части, ребята должны были проанализировать пословицы и поговорки о русском помещике, дать трактовку некоторым архаизмам. Во второй — изучить фотографии и фрагменты исторических документов, решить кроссворд и тестовые задания. А в третьей — дополнить инфографику по теме «Опричнина Ивана Грозного», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что благодаря олимпиаде 63 школьника смогли увеличить свои шансы на поступление в выдающийся вуз страны.

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#образование
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#история
#вуз
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В пяти округах Подмосковья скорректировали работу семи светофоров
05 февраля 2024, 15:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы семи светофоров оптимизировали в пяти округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Люберцах по просьбам жителей поменяли утренний режим светофоров на перекрёстке улиц Вертолётная и Барыкина, а также на пересечении улицы Барыкина с Зенинским шоссе», — говорится в сообщении.
Время перехода улицы для пешеходов увеличили на улице Октябрьской Революции у трамвайной остановки «Сад дворца» в Коломне и на перекрёстке Оборонной улицы и Московского шоссе в Серпухове.

В Чехове изменения внесли в работу светофоров на перекрёстках Московской улицы с улицей Полиграфистов и с улицей Мира — теперь по утрам и вечерам здесь увеличено время поворота со стороны столицы.

Ещё одно изменение коснулось режима работы светофора на пересечении Володарского шоссе с первомайской улицей в деревне Мисайлово Ленинского округа: днём время выезда на шоссе увеличено.

По данным специалистов, изменения в работе светофоров и другая точечная корректировка условий проезда позволяет увеличить пропускную способность перекрёстков на 10-15%.

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#подмосковье
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Пленный ВСУ раскрыл страшные потери ВСУ
Пленный ВСУ Дыбиц рассказал о больших потерях своего батальона
05 февраля 2024, 15:20

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. Об этом рассказал попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц. Его слова передает Минобороны России.
«За последние две недели комбат положил людей — 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатомётов. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — приводит ведомство слова пленного бойца ВСУ.

По его словам, украинские военные даже не могли спрятаться от беспилотников ВС РФ. Они также отмораживали себе руки и ноги, получали различные ранения, некоторых засыпало минами, и они не имели никаких шансов на выживание.

Дыбиц также рассказал, что его мобилизовали против воли. Сначала его отправили на подготовку в украинский учебный центр «Десна», после двух недель он отправился на курс молодого бойца в Испании, где обучали стрельбе и вождению бронетранспортёров М113. Однако, по его словам, никакого преимущества подготовка за границей не дала, а навыки, полученные там, применить так и не удалось.

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#плен
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Депутат Нилов: «Я бы установил тревожные кнопки для всех авто каршерингов»
05 февраля 2024, 15:16

Фото: istockphoto.com/frantic00

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение об установке тревожной кнопки в такси и добавил, что подобные устройства надо добавить во все автомобили каршерингов.
«Я бы установил ещё тревожные кнопки для всех автомобилей каршерингов, но, чтобы находились они не в каршеринге, а у правоохранительных органов, которые экстренно могли бы глушить двигатель таких транспортных средств, управляемых невменяемыми людьми в непонятном состоянии. За ними устраивает погоню полиция, они таранят машины, сбивают людей, портят инфраструктуру, и в итоге сами потом попадают в ДТП. Чтобы этого не было дистанционно можно было бы в экстренных случаях посылать сигнал и глушить двигатель», — пояснил в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой оснастить все такси в России тревожной кнопкой. Он пояснял, что рост популярности такого вида транспорта приводит к увеличению криминальных рисков как для водителей, так и для пассажиров.

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#депутат
#безопасность
#каршеринг
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Подмосковные спасатели помогли врачам в транспортировке пациента с излишним весом
05 февраля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели помогли транспортировать пожилую женщину с большим весом. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
От единой службы экстренных вызовов «Система-112» сотрудникам Мособлпожспас поступило сообщение о том, что необходимо помочь медицинским работникам «скорой помощи» спустить с 3-го этажа пожилую тучную женщину с признаками инсульта.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациентку на мягких носилках, спустились вместе с ней по лестничным пролетам на первый этаж, вынесли из подъезда и поместили в машину скорой помощи», — поделился старший смены Артем Маслин.

Стоит отметить, что спасатели пришли на помощь медикам в в поселке Столбовая городского округа Чехов.

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Глава Каширы Шувалов проверил ход строительства школы в Ожерелье
05 февраля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов побывал на объекте капитального ремонта, в школе № 10 в микрорайоне Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Вместе с представителями администрации, депутатского корпуса проверил как ведётся ремонт в образовательном учреждении.В данное время на объекте производятся демонтажные работы. По словам подрядчика, они выполнены на 90% процентов. Все внутренние помещения освобождены от мебели, очищены стены, разобран пол», – поделился глава.

В настоящий момент идет подготовка к следующему этапу ремонта. На площадку завозятся материалы, в том числе сухие смеси, а также ведется вывоз строительного мусора.

Стоит отметить, что из-за капремонта ученики школы № 10 теперь обучаются в две смены.

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