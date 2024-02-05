ОИЯИ из Дубны вошёл в новый научный консорциум

Объединённый институт ядерных исследований из подмосковного наукограда Дубна вошёл в новый научный консорциум, в который также включены НИЦ «Курчатовский институт» и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова. Это позволит объединить вычислительные мощности крупнейших научных организаций России, сообщил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников на церемонии подписания соглашения о создании консорциума.