ОИЯИ из Дубны вошёл в новый научный консорциум

Фото: пресс-служба г. о. Дубна
Объединённый институт ядерных исследований из подмосковного наукограда Дубна вошёл в новый научный консорциум, в который также включены НИЦ «Курчатовский институт» и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова. Это позволит объединить вычислительные мощности крупнейших научных организаций России, сообщил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников на церемонии подписания соглашения о создании консорциума.
Ещё одна цель его формирования – объединить усилия в развитии IT-инфраструктуры для реализации научных проектов мегасайенс.
В церемонии подписания соглашения участвовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян и директор ОИЯИ Григорий Трубников.
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В церемонии подписания соглашения участвовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян и директор ОИЯИ Григорий Трубников.
«Слово «мегасайенс» подразумевает крупные, масштабные установки, которые являются главными пользователями ресурсов. Но сегодня значительно больший их объём, чем мегасайенс-проекты, потребляет генетика. Это еще одна «мегапроблема». Создаваемая сеть даёт возможность всем учёным пользоваться огромным массивом компьютерных мощностей и находиться в нашем «облаке», формируя сервис, который будет развиваться дальше», – сказал Ковальчук.Он напомнил, что возникновение интернета было связано с необходимостью обмена данными между ведущими научными центрами. При этом в России интернет появился, по словам Ковальчука, именно благодаря Курчатовскому институту.
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Лора Луганская