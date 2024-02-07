Педагог из Одинцова стала победителем конкурса «Педагогический дебют»

Александра Капелюха является учителем начальных классов Одинцовской школы №3. С профессией девушка определилась еще в старших классах школы, а во время учебы в институте часто принимала участие в различных конкурсах.

«Мне нравится испытывать себя, показывать то, на что ты способен, это очень заряжает. Ты перенимаешь опыт и сам делишься своими идеями и наработками. Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы. Во втором испытании я проводила урок «Литературного чтения» по сказке «Гуси-лебеди» и заключительный этап — это публичное выступление. У меня было пять минут, чтобы раскрыть социально-значимую тему, предложить пути решения, чтобы жюри отметило именно тебя», — поделилась Александра Капелюха, учитель начальных классов Одинцовской СОШ №3.