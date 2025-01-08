Чернышенко: 2024 год стал рекордным по количеству турпоездок по России

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что жители РФ и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок с января по ноябрь 2024 года по России, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщило правительство в Телеграм-канале.
Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что, вероятно, по итогам года данный показатель достигнет 92 миллионов поездок и будет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений. Подчёркивалось, что по абсолютным показателям внутреннего туризма лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Ещё выявили рост потока иностранных туристов, по большей части гостей из Китая, приезжающих на Дальний Восток. В Хабаровском крае количество подобных путешественников увеличилось на 204 процента, а в Амурской области — на 142, в Приморье — на 112.
Такая тенденция, как объяснил вице-премьер, приближает Россию к выполнению поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели — к 2030 году достичь 5 процентов доли туризма в ВВП страны и 140 миллионов туристических поездок.
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