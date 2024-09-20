Стали известны российские города, куда россияне стали чаще ездить

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Согласно данным сервиса «Островок», в октябре этого года наиболее высокие темпы роста бронирования отелей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы в Краснодаре.
На втором месте в этом рейтинге Ростов-на-Дону, на третьем –Владивостока, а далее следуют Зеленоградск, Москва, Калининград. Как пишет Газета.ру, общий спрос россиян на бронирование отелей внутри страны в этом октябре вырос на 10% относительно прошлого.
А вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил всё больший рост популярности среди граждан такого вида туризма, как «избинг», заключающемся в аутентичном отдыхе в традиционных избах с русской печью, баней и огородом.
Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев прогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.
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А вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил всё больший рост популярности среди граждан такого вида туризма, как «избинг», заключающемся в аутентичном отдыхе в традиционных избах с русской печью, баней и огородом.
«Они пользуются повышенным спросом из-за экологичности, а для предпринимателей это быстрая окупаемость и возможность размещать их в рекреационных местах. Избинг, с одной стороны, сочетает в себе экологический и рекреационный туризм, а с другой — историко-культурную составляющую, особенно если изба не новая. Там можно и в баню сходить, и наслаждаться не только природой», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.
Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев прогнозировал рост спроса россиян на отдых с детьми на Мальдивах вместо Турции.
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Мелисса Тимофеева