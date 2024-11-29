Турэксперт Аханова допустила рост цен на гостиницы в России на Новый год

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Туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%.
Она объяснила такую ситуацию тем, что многие переориентируются с зарубежных поездок на внутренний туризм.
Ранее сообщалось, сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.
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«Зарубежные туры только из-за курса валют сейчас вырастут в цене на 5-7%. Российский рынок радостно воспользуется этим положением. И чем будет ближе к дате вылета и заселения, тем сильнее цены будут повышаться. Ну и отельеры в РФ добавят до 7% наценки за счет того, что многие решат переориентироваться на Россию», — объяснила в беседе с NEWS.ru Аханова.
Ранее сообщалось, сервис OneTwoTrip проанализировал данные и пришёл к выводу о том, что за год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию.
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Мелисса Тимофеева