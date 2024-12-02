Эксперт раскрыла, почему покупка тура выгоднее самостоятельного путешествия

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Покупка пакетного тура выгоднее, чем самостоятельное путешествие, так как у туроператоров есть договоренности с авиакомпаниями. Об этом сообщила глава турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, покупка авиабилетов на Кубу, Мальдивы и Шри-Ланку будет заметно дешевле именно в рамках тура.
«С такими направлениями, если мы будем покупать авиабилеты отдельно, то ценники будут гораздо выше, нежели они были бы в рамках пакетного тура. Суть заключается в том, что у туроператоров есть свои договоренности с авиакомпаниями, под них делают чартерные рейсы и, соответственно, эти чартерные рейсы стоят дешевле», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.Ранее туристический эксперт Лариса Аханова спрогнозировала рост цен на номера в российских гостиницах на Новый год на 7%. Она объяснила такую ситуацию тем, что многие переориентируются с зарубежных поездок на внутренний туризм.
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