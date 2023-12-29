Чернышенко : ФАС не позволит операторам связи наживаться на россиянах

Фото: сайт ФАС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам связи не позволят бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, так как за обоснованностью цен следит ФАС. Об этом пишет РИА Новости.
«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», - подчеркнул Чернышенко.
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