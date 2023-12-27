Кабмин РФ поддержал проект о регулировании платежей за цифровые подписки

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Российское правительство поддержало инициативу о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, заявив при этом о необходимости ряда доработок. Об этом пишет ТАСС.
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — говорится в публикации.
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