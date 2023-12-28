ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре 2023 зафиксировала в Волгоградской области года рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца на 45-100% в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело, пишет ТАСС.
«Волгоградское УФАС РФ выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны четырех производителей. В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на продукт по сравнению с октябрем», - цитирует агентство сообщение ведомства.
Уточняется, что компаниям в случае установления вины могут назначить оборотные штрафы.
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