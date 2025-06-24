Чернышенко: студентам могут повысить стипендии до уровня прожиточного минимума
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, российское правительство рассмотрит идею о повышении уровня стипендий до уровня прожиточного минимума. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни», — поянил вице-премьер агентству.
Чернышенко отметил, что уровень прожиточного минимума зависит от региона РФ, в связи с чем размер стипендий студентов будет зависить от территориальных особенностей. Политик указал на то, что правительство будет работать над этим и уровень прожиточного минимума будет некой планкой.
На данный момент размер стипендий варьируется от трех до 15 тысяч рублей. В некоторых случаях данный показатель достигает 20-30 тысяч.