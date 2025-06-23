В ряде стран ЕС запрещают российские загранпаспорта старого образца
Ряд стран Шенгенской зоны начали запрещать российские загранпаспорта старого образца. Об этом сообщает Lenta.ru.
Первым государством Шенгенской зоны, которое запретило старые загранпаспорта, стала Франция. Следом за ней ограничения начали вводить Дания, Мальта, Чехия и другие. Отмечается, что под запрет попадают загранпаспорта без биометрического чипа.
В издании пишут, что проблемы начинаются уже с момента регистрации на рейс. Авиакомпании автоматически проверяют соответствие документов. Если пассажира все же посадили в самолет, то уже на границе туристам откажут во въезде и возвратят домой. Даже действующая шенгенская виза не позволит въехать в страну.
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