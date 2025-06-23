Учитель Снегуров предложил изменить систему проверки знаний учеников

23 июня 2025, 22:26

Снегуров заявил о необходимости ввода двухступенчатой системы проверки знаний

Фото: Istock/Chinnapong

Заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил о коррекции системы проверки знаний учеников, так как считает, что ЕГЭ «архаично» и действует на психику человека негативно.





В разговоре с «Татар-информ» Снегуров указал, что ЕГЭ должен остаться одним из экзаменов в альтернативном поле. По его мнению для сегодняшних реалий необходимо адаптировать элементы из советской системы образования.

«Это должна быть двухступенчатая система, экзамены человек должен сдавать в своей школе. Если кто-то в силу обстоятельств хочет сдавать на отдельной площадке – пожалуйста. А затем человек сдает экзамены в вузе, с вопросами университета», — пояснил Александр.