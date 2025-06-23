Учитель Снегуров предложил изменить систему проверки знаний учеников
Снегуров заявил о необходимости ввода двухступенчатой системы проверки знаний
Заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил о коррекции системы проверки знаний учеников, так как считает, что ЕГЭ «архаично» и действует на психику человека негативно.
В разговоре с «Татар-информ» Снегуров указал, что ЕГЭ должен остаться одним из экзаменов в альтернативном поле. По его мнению для сегодняшних реалий необходимо адаптировать элементы из советской системы образования.
«Это должна быть двухступенчатая система, экзамены человек должен сдавать в своей школе. Если кто-то в силу обстоятельств хочет сдавать на отдельной площадке – пожалуйста. А затем человек сдает экзамены в вузе, с вопросами университета», — пояснил Александр.Кроме того, Снегуров предложил сложить оценки, которые ребёнку поставили в школе, с результатами вузовских испытаний. Заслуженный учитель России особо отметил, что никаких плюсов у ЕГЭ больше нет, так как система устарела.