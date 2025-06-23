Россиянам рассказали о новых способах мошенничества
Аналитик Силаев: мошенники используют бесконтактные способы оплаты
Мошенники начали использовать для обмана россиян бесконтактные способы оплаты. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«Современные платёжные системы защищены многофакторной аутентификацией: для подтверждения платежа требуется отпечаток пальца, сканирование лица или ввод PIN-кода. Однако злоумышленники пытаются обойти эти механизмы с помощью социальной инженерии или поддельных биометрических данных», — рассказал Силаев в беседе с RT.
По его словам, злоумышленники научились красть данные карт с помощью поддельных POS-терминалов, которые устанавливают в общественных местах. Они выглядят как обычные платёжные терминалы, однако на самом деле считывают данные карты при касании.
Кроме того, мошенники часто используют нейросети, копируют голос и звонят жертве от имени близкого человека, якобы попавшего в беду, с просьбой срочно перевести деньги.
Силаев призвал россиян всегда перезванивать родственнику, чтобы убедиться в том, что именно он звонил, а также не передавать данные карты и коды из СМС посторонним лицам.
В свою очередь юрист Илья Русяев рассказал «Москве 24», что в каждом четвертом деле о мошенничестве удается установить данные о подозреваемом. По его словам, деньги моментально выводятся за границу, а следы обычно маскируются криптокошельками.
Тем не менее Русяев отметил, что у жертвы мошенников есть шанс привлечь их к ответственности.
«Еще до любых звонков стоит включить задержку исходящих переводов. Простая отложенная отправка на сутки дает банку время откатить сомнительную операцию: в 2024 году кредитные организации вернули клиентам 9,9 % спорных сумм именно через такой механизм», — пояснил юрист.
В случае уже случившегося факта мошенничества эксперт порекомендовал в первую очередь обратиться в банк и попытаться отменить перевод. После этого надо собрать все переписки со злоумышленниками и подать заявление в дежурную часть либо через портал «Госуслуги».