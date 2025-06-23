Россиянам рассказали о новых способах мошенничества

Аналитик Силаев: мошенники используют бесконтактные способы оплаты
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Мошенники начали использовать для обмана россиян бесконтактные способы оплаты. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.



«Современные платёжные системы защищены многофакторной аутентификацией: для подтверждения платежа требуется отпечаток пальца, сканирование лица или ввод PIN-кода. Однако злоумышленники пытаются обойти эти механизмы с помощью социальной инженерии или поддельных биометрических данных», — рассказал Силаев в беседе с RT.

По его словам, злоумышленники научились красть данные карт с помощью поддельных POS-терминалов, которые устанавливают в общественных местах. Они выглядят как обычные платёжные терминалы, однако на самом деле считывают данные карты при касании.

Кроме того, мошенники часто используют нейросети, копируют голос и звонят жертве от имени близкого человека, якобы попавшего в беду, с просьбой срочно перевести деньги.

Силаев призвал россиян всегда перезванивать родственнику, чтобы убедиться в том, что именно он звонил, а также не передавать данные карты и коды из СМС посторонним лицам.

В свою очередь юрист Илья Русяев рассказал «Москве 24», что в каждом четвертом деле о мошенничестве удается установить данные о подозреваемом. По его словам, деньги моментально выводятся за границу, а следы обычно маскируются криптокошельками.

Тем не менее Русяев отметил, что у жертвы мошенников есть шанс привлечь их к ответственности.

«Еще до любых звонков стоит включить задержку исходящих переводов. Простая отложенная отправка на сутки дает банку время откатить сомнительную операцию: в 2024 году кредитные организации вернули клиентам 9,9 % спорных сумм именно через такой механизм», — пояснил юрист.

В случае уже случившегося факта мошенничества эксперт порекомендовал в первую очередь обратиться в банк и попытаться отменить перевод. После этого надо собрать все переписки со злоумышленниками и подать заявление в дежурную часть либо через портал «Госуслуги».
Элина Позднякова

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