Чернышов напомнил о компенсации за рабочие приложения на личном телефоне

01 октября 2026, 09:32

Депутат Чернышов: Трудовой кодекс защищает личные смартфоны сотрудников

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что компания не вправе требовать от сотрудника установки служебных программ на его личный смартфон без отдельного согласия. Если для выполнения задач нужен специальный сервис, работодатель должен дать работнику доступ к нему через корпоративную технику.