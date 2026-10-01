Чернышов напомнил о компенсации за рабочие приложения на личном телефоне
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что компания не вправе требовать от сотрудника установки служебных программ на его личный смартфон без отдельного согласия. Если для выполнения задач нужен специальный сервис, работодатель должен дать работнику доступ к нему через корпоративную технику.
В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий пояснил, что руководство может устанавливать правила работы с программами и мессенджерами. При этом статья 22 Трудового кодекса обязывает работодателя снабжать персонал всем необходимым для исполнения обязанностей. Рабочий чат или система учета могут работать на служебном компьютере, корпоративном телефоне либо ином устройстве, которое выдала организация. Наличие у человека собственного смартфона не делает его обязательным инструментом для работы.
Чернышов напомнил о статье 188 ТК РФ. Когда сотрудник с ведома или согласия компании использует личную технику в интересах работодателя, он получает компенсацию за ее использование и возмещение связанных затрат. Условия и размер выплат стороны должны закрепить письменно. Для удаленных сотрудников действует отдельная норма — статья 312.6 ТК РФ. Работодатель обязан предоставить им оборудование и программные средства для выполнения задач. Использование собственных гаджетов допускается только по согласованию, с компенсацией расходов.
Отказ устанавливать служебное приложение на личный телефон сам по себе не означает отказ от работы, подчеркнул вице-спикер. Однако сотрудник обязан соблюдать порядок, если компания дала ему рабочее устройство или другой способ подключиться к обязательному сервису.
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