Эксперт Сафиулин предупредил о росте ИИ-мошенничества в 2027 году

01 октября 2026, 08:07

Финэксперт Сафиулин: в 2027 году мошенники будут активнее применять ИИ

Фото: iStock/hirun

Федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин заявил, что в 2027 году преступники станут чаще использовать искусственный интеллект для обмана россиян. В числе основных рисков он назвал сайты-двойники, фиктивные криптоинвестиции и ложные сообщения о принудительном переходе на цифровой рубль.