Эксперт Сафиулин предупредил о росте ИИ-мошенничества в 2027 году
Федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин заявил, что в 2027 году преступники станут чаще использовать искусственный интеллект для обмана россиян. В числе основных рисков он назвал сайты-двойники, фиктивные криптоинвестиции и ложные сообщения о принудительном переходе на цифровой рубль.
В беседе с «Газетой.Ru» Сафиулин отметил, что качественное оформление интернет-страницы перестало служить признаком надежности компании. Нейросети позволяют быстро выпускать десятки копий сайтов, рекламные ролики и материалы для соцсетей, поддерживая одну мошенническую легенду на разных площадках.
За первые шесть месяцев 2026 года Банк России обнаружил 2891 участника нелегального финансового рынка. Годовой показатель сократился почти на треть, однако по сравнению с последним полугодием 2025 года почти не изменился. Регулятор ограничил доступ к 11,8 тыс. ресурсов, связанных с незаконными схемами.
Эксперт обратил внимание на заметный рост черного кредитования. Доля нелегальных займодавцев среди всех выявленных нарушителей выросла с 11% до 35%. Такие организации предлагают деньги под залог жилья, выдают себя за ломбарды и используют тяжелое материальное положение клиентов.
Финансовые пирамиды все чаще маскируют под технологические проекты. Их организаторы предлагают вложения в разработки с ИИ, майнинговые площадки, токены с якобы золотым обеспечением и торговых роботов. Отдельная схема связана с продажей «готового бизнеса» — например, франшиз по аренде пауэрбанков. После оплаты участнику предлагают привлекать новых клиентов, а выплаты формируют из их взносов.
Свыше 74% выявленных пирамид принимали средства в криптовалюте. Банк России направил банкам и правоохранительным органам сведения о 2,6 тыс. криптокошельков, связанных с незаконными операциями.
Перед переводом денег Сафиулин посоветовал изучить реестры и предупредительный список Банка России. Насторожить должны обещания гарантированной высокой прибыли, вступительные платежи и вознаграждения за приглашение знакомых.
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