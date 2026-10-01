Российские миллиардеры потеряли с начала года почти $24 млрд
Состояние российских участников Bloomberg Billionaires Index с января уменьшилось почти на $23,6 млрд. К 1 октября их суммарный капитал оценили в $267,8 млрд. Об этом пишет РИА Новости.
В глобальном списке Bloomberg представлены 500 самых состоятельных людей планеты. Россию в нем представляют 19 предпринимателей.
При подсчете Bloomberg учитывает цену акций компаний, долями в которых владеют бизнесмены. Для части активов аналитики используют мультипликаторы: соотношение рыночной стоимости с EBITDA либо цену ценной бумаги относительно прибыли на акцию.
Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Подробная информация о расчетах представлена в анализе состояния на странице профиля каждого миллиардера. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.
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