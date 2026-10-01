Скоро на «Госуслугах» появится «красная кнопка»
Скоро на «Госуслугах» заработает «красная кнопка». Она поможет гражданам защититься от мошенников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Красную кнопку» сейчас дорабатывают — к сервису подключаются банки и операторы связи. Запуск нововведения, которое позволит еще быстрее реагировать на возможные угрозы, запланирован на текущий год.
Защита будет работать следующим образом: как только пользователь нажмет на «кнопку», его значимые онлайн-операции заморозят. Вице-премьер России уточнил, что после активации сервиса мошенник не сможет перевести деньги от имени человека или сменить пароли.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, за хранение каких вещей на чердаках и в подвалах жильцам многоквартирных домов грозит штраф. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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