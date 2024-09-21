Чернышов опроверг слова о полной блокировке YouTube

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг распространяемое якобы от него заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после того, как блогеров подключат к монетизации на российских видеохостингах. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, кто-то в целях провокации исказил его слова.
Депутат пояснил, что он лишь поделился в беседе с NEWS.ru своими прогнозами, как в России будут развиваться различные видеохостинги, а после «кто-то взял для хайпа или намеренной провокации» и исказил его.
В комментарии для РИА Новости Чернышов добавил, что YouTube — очень популярный видеохостинг и при идеальном раскладке, как и другие сервисы, должен быть открыть работать без каких-либо ограничений.
Вице-спикер Госдумы также отметил и одно «но».
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В комментарии для РИА Новости Чернышов добавил, что YouTube — очень популярный видеохостинг и при идеальном раскладке, как и другие сервисы, должен быть открыть работать без каких-либо ограничений.
Вице-спикер Госдумы также отметил и одно «но».
«Если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу», — сказал Чернышов.Читайте также:
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