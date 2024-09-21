Чернышов опроверг слова о полной блокировке YouTube

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг распространяемое якобы от него заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после того, как блогеров подключат к монетизации на российских видеохостингах. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, кто-то в целях провокации исказил его слова.