«Деятельность шайтанов»: почему YouTube вновь заработал в России, на чем настоял Рамзан Кадыров

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YouTube начал работать в России без замедления. Пользователи сообщили о нормализации скорости загрузки приложения и контента. О том, правда ли платформа возобновила свою деятельность и по каким причинам вводились ограничения расскажет редакция «Радио 1».
Когда начал тормозить YouTube
В период с 3 июня по 9 сентября 2024 года среднее время начала воспроизведения видео на YouTube увеличилось с 1,21 секунды до 11,01 секунды. На мобильных устройствах скорость загрузки возросла с 1,76 секунды до 3,83 секунды. При этом на фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются загрузки видео, в пять раз выше, чем на мобильных.
«Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика», — объяснил директор по продуктам организации Vigo Антон Прокопенко.
О грядущих проблемах с YouTube было озвучено ранее. 24 июля «Ростелеком» сообщил о росте жалоб на качество работы платформы. В компании связали это с техническими неполадками, за которые отвечает корпорация Google. Однако несмотря на проблемы при воспроизведении видео на YouTube в высоком качестве, многие пользователи продолжали использовать VPN и другие способы обхода ограничений.
Причины замедления платформы
Перед существенным замедлением скорости работы YouTube сообщалось о проблемах с оборудованием Google, используемым в инфраструктуре западной компании на стыках ее сетей с сетями российских операторов. Это оборудование влияет на скорость загрузки контента и отвечает за кэширование через систему Google Global Cache.
«Из-за сложностей в эксплуатации данного оборудования и невозможности его расширения на фоне увеличивающегося трафика наблюдается серьезная перегрузка существующих мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может негативно сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения видео на YouTube для абонентов всех российских операторов», — заявили в «Ростелекоме».
На вопросы журналистов о том, не планируется ли в России блокировка YouTube в целом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда ответил: «Нет, таких планов не было».
При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал деятельность платформы запретить, отметив, что она поддерживает «деятельность шайтанов».
«Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы – именно те, которые защищают интересы России, Чеченской Республики, человека, свободу слова – они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение... – они их поддерживают, поднимают. Поэтому давно надо было блокировать. Не замедлять, а блокировать. И все, все американские сайты, каналы надо заблокировать», – сказал Кадыров журналистам.
Позже о нарушении платформой законодательства РФ сообщили в Роскомнадзоре.
«Многочисленные нарушения нашего законодательства и неуважение к нашей стране и гражданам являются причиной для принятия мер в отношении YouTube», – пояснили в ведомстве.
Фото: РИА Новости/champpixs
На каких устройствах тормозит YouTube
Накануне введения мер по ограничению скорости YouTube, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что это затронет только стационарные компьютеры, подключенные к Сети посредством провода.
Правда ли, что с 20 сентября YouTube снова заработал
20 сентября россияне начали сообщать о восстановлении нормальной работы YouTube — сервис стал доступен на компьютерах и телевизорах, а также на смартфонах через Wi-Fi. Пользователи отметили улучшение скорости загрузки контента.
Почему YouTube снова заработал и вернется ли платформа в Россию
Официальных комментариев от Роскомнадзора или компании Google по поводу восстановления доступа к YouTube в России пока не поступало. Абоненты «Ростелекома», SkyNet и других региональных провайдеров подтвердили, что YouTube работает стабильно и быстро, без необходимости в дополнительных способах ускорения.
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