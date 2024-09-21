В Госдуме назвали условие полной блокировки YouTube в России

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что блокировка YouTube в России произойдет, когда отечественные видеохостинги смогут наладить удобную монетизацию контента, пишет NEWS.ru.
По словам Чернышова, из-за санкций блогеры из России в настоящее время лишены возможности зарабатывать на зарубежной платформе.
Парламентарий отметил, что площадки «VK Видео» и Rutube наращивают мощности и занимаются активным привлечением пользователей. Примечательно, что многие блогеры дублируют контент и на отечественные аналоги сервиса YouTube.
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«Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт», — цитирует депутата NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что площадки «VK Видео» и Rutube наращивают мощности и занимаются активным привлечением пользователей. Примечательно, что многие блогеры дублируют контент и на отечественные аналоги сервиса YouTube.
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Екатерина Коршунова