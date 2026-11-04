«Черноморская депрессия»: юг России накроет мощная буря

04 ноября 2026, 06:43

Синоптик Макарова: ураган до 20 м/с обрушится на юг России

Фото: iStock/andrej67

В ближайшие дни на юге европейской части России ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мощных ливнях, грозах и сильном ветре.