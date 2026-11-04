«Черноморская депрессия»: юг России накроет мощная буря
В ближайшие дни на юге европейской части России ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мощных ливнях, грозах и сильном ветре.
Как рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, наиболее сложная ситуация прогнозируется в Краснодарском крае: 4 ноября там ожидаются очень сильные ливневые дожди и грозы, а порывы ветра могут достигать 22–27 м/с. В Крыму 4 ноября также пройдут очень сильные дожди.
С 4 по 5 ноября непогода охватит Адыгею, Ставропольский край, Карачаево‑Черкесию, Кабардино‑Балкарию, Северную Осетию, Чечню и Ингушетию. В этих субъектах прогнозируются обильные осадки, причём в горных районах дождь будет переходить в мокрый снег. Скорость ветра составит 15–20 м/с. Причиной столь неблагоприятной погоды, по словам специалиста, стала активизация «черноморской депрессии».
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