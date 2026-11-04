Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии «чёрной пятницы»

04 ноября 2026, 04:55

Мошенников привлекают высокая активность и спешка покупателей в «чёрную пятницу»

Фото: iStock/ipopba

В период «чёрной пятницы» россияне рискуют столкнуться с активностью мошенников. Эксперты предупреждают о распространённых схемах обмана на распродажах.