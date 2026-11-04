Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии «чёрной пятницы»
В период «чёрной пятницы» россияне рискуют столкнуться с активностью мошенников. Эксперты предупреждают о распространённых схемах обмана на распродажах.
Ноябрь традиционно становится пиком маркетинговой активности. Покупатели стремятся найти товары по самым привлекательным ценам, и именно на этой волне ажиотажа аферисты активизируются. Как рассказал «Известиям» технический директор компании «Стахановец» и эксперт в сфере информационной безопасности и IT Сергей Щербаков, люди нередко попадаются на уловки из‑за невнимательности: например, реагируют на баннеры с обратным отсчётом времени и не проверяют подлинность сайтов, тем самым добровольно передавая злоумышленникам свои персональные данные.
По словам Щербакова, мошенники тщательно готовятся к сезону распродаж. Уже за несколько недель до старта акций они разворачивают необходимую инфраструктуру — создают поддельные сайты, готовят рассылки и рекламные объявления.
С этой оценкой согласился ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров. Он отметил, что скидки служат для злоумышленников эффективной приманкой, которая помогает перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы. Кроме того, преступники прибегают и к более изощрённым методам — например, под видом сервиса для отслеживания заказа предлагают установить вредоносное приложение.
Чтобы обезопасить себя в период распродаж, важно соблюдать базовые правила кибербезопасности. В частности, ни в коем случае нельзя сообщать посторонним коды из СМС‑сообщений — это один из ключевых способов защиты личных данных и финансов.
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